Navalnyj oppmodar til daglege demonstrasjonar mot krigen i Ukraina

I ein tråd som vart publisert både på Navalnyjs russiskspråklege og engelskspråklege Twitterkontoar oppmodar den fengsla opposisjonsleiaren både russarar og resten av verda til å demonstrere mot Russlands invasjon av Ukraina kvar dag.

– Vi i Russland vil vere ein fredsnasjon. Dessverre vil få kalle oss det no. Men la oss i det minste ikkje bli eit land med redde og tause menneske, byrjar Navalnyj.

Han rasar vidare mot det han kallar «pseudo-historisk tullball som vert brukt som ein unnskyldning for å få russarar til å drepe ukrainarar.»

– Putin er ikkje Russland. Om det er noko i Russland no som ein kan vere stolt av, så er det dei 6.824 som vart arresterte fordi dei uoppmoda gjekk ut i gatene for å demonstrere mot krig, skriv han.

Navalnyj oppmodar folk til å gå ut og demonstrere mot krigen kvar dag.

– Om du er utanlands, dra til den russiske ambassaden. Om du kan arrangere ein demonstrasjon, gjer det i helga. Om vi må fylle fengsla og fangebussane for å stanse krigen, så må vi gjere det. Alt har ein pris, og no, våren 2022, må vi betale den prisen, for ingen andre kan gjere det for oss. La oss ikkje «vere mot krigen,» la oss kjempe mot krigen, avsluttar han.

