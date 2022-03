Kraftige sanksjonar mot russiske bankar har tredd i kraft

utenriks

Dei sju bankane var onsdag oppførte på EUs sanksjonsliste. Dei vil bli utestengde frå Swift, men ifølgje nyheitsbyrået DPA vil det bli ein ti dagars overgangsperiode.

Russlands nest største bank VTB er blant dei som står på lista. Det gjer likevel ikkje den største russiske banken Sberbank eller Gazprombank. Dei spelar ei viktig rolle i overføringa av pengane som EU-land betaler for russisk naturgass.

Swift-systemet knyter saman over 11.000 bankar, finansinstitusjonar og andre selskap over heile verda. Systemet bidreg til at bankar kan sende pengar til kvarandre på tvers av landegrenser.

Dei andre russiske bankane som blir utestengde frå Swift, er Bank Otkritie, Novikombank, PSB, Rossiya Bank, Sovcombank og VEB. Alle desse er knytte til den russiske staten og indirekte til krigen i landet i Ukraina, seier ei EU-kjelde til nyheitsbyrået Reuters.

– Vi har ikkje gått for eit fullstendig forbod som rammar heile banksystemet, seier den ikkje namngitte kjelda.