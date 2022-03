Kampane held fram og dei sivile lidingane aukar i Ukraina

utenriks

Påstandar om store tap

Ifølgje den ukrainske redningstenesta er over 2.000 sivile hittil drepne under den russiske invasjonen, men heller ikkje dette er stadfesta frå andre hald.

Så langt har det vore mange bilete og videoar i sosiale medium som har vist materielle øydeleggingar, men relativt få bilete av drepne og såra sivile.

Den ukrainske forsvarsleiinga hevdar på si side å ha hatt stor suksess og å ha drepe 5.840 russiske soldatar sidan invasjonen starta.

I ei kunngjering blir det òg hevda at 30 russiske kampfly og 31 helikopter er skotne ned, og at over 200 stridsvogner og nærare 900 pansra køyretøy er sette ut av spel.

Hundrevis av andre russiske køyretøy er òg øydelagde, og det same er 85 artillerisystem og 40 rakettramper, blir det hevda vidare.

Desse opplysningane er heller ikkje stadfesta frå uavhengig hald, men det britiske forsvarsdepartementet trur òg at den russiske invasjonsstyrken kan ha lidd relativt store tap i Ukraina, ifølgje BBC.

Ønskjetenking

Forhandlingar

Nokre timar seinare stadfesta òg Ukraina at det er klart for ein ny forhandlingsrunde, sjølv om president Volodymyr Zelenskyj tysdag kravde at Russland først må innstille angrepa.

Forhandlarar frå dei to landa møttest måndag i Kviterussland, der dei etter sju timar vart samde om å møtast igjen. Kva som elles kom ut av samtalane er ikkje kjent.

Masseflukt

Straffetiltak

– Det finst ein viss tryggingsmargin, det finst potensial, det er planar, og det blir jobba, seier han.

Utanriksminister Sergej Lavrov innrømmer at straffetiltaka mot russiske medium, idrettsutøvarar og kulturarbeidarar kom uventa.

– Vi vart overraska, seier han til Al Jazeera.

Også Lavrov tek likevel tilsynelatande lett på dei internasjonale sanksjonane.

– Russland har mange venner, det er umogleg å isolere oss, seier han.

Usikker effekt

Kva følgjer sanksjonane på sikt vil få for Russland, er norske økonomar usikre på.

– Vi veit at dette rammar Russland. Om det rammar så mykje at det fører fram til noko resultat, det veit vi ikkje. Ein såra bjørn kan òg vere farleg. Spørsmålet no er korleis russarane vil reagere på dette, og kva mottiltak som kan komme, seier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

FNs matvareprogram (WFP) fryktar òg at krigen og sanksjonane skal få utilsikta konsekvensar som kan ramme hundrevis av millionar menneske verda over.

Russland er den største eksportøren i verda av kveite og står saman med Ukraina for rundt 25 prosent av all korneksport i verda. Meir enn halvparten av maten som blir distribuert av WFP kjem frå Ukraina.

– Det er allereie 276 millionar menneske i 81 land som lir under akutt hungersnaud. Verda har ganske enkelt ikkje råd til ein ny konflikt. President Vladimir Putins krig forårsakar ikkje berre ubegripelege tragediar i Ukraina, men vil få verknader langt utanfor grensene mellom landa, seier Martin Frick i WFP.

