Høgreradikale presidentkandidatar har sikra nok underskrifter til å stille i Frankrike

utenriks

Ifølgje reglane må kvar kandidat sikre seg underskrifter frå 500 av Frankrikes vel 35.000 ordførarar for å stille. Nytt av året er at det er offentleg kven som har skrive under, noko som har skapt problem for fleire presidentkandidatar.

Marine Le Pen, som leier nasjonalistiske Nasjonal samling (RN), måtte førre veke innstille valkampen for å leggje all si kraft i å samle inn dei siste underskriftene. Ifølgje nettsida i det franske grunnlovsrådet har ho no samla inn underskrifter frå 503 ordførarar.

Zemmour, som ligg til høgre for Le Pen, har òg samla inn dei nødvendige underskriftene og har fått over 600. Totalt har elleve kandidatar kvalifisert seg hittil. Fristen går ut fredag, og første valomgang er 10. april.

