Ekspertar: Ikkje grunn til å frykte atomvåpen i Ukraina trass meir brutale angrep

Atomfrykta blir slått stort opp i norske medium, og apoteka er tomme for jodtablettar etter at Russland har auka atomberedskapen og nemnt atomvåpen i truslar mot Vesten i samband med krigen i Ukraina.

Det har spreidd seg ei frykt for at eit Russland som er pressa av ukrainsk motstand og vestlege våpenleveransar, vil ta i bruk atomvåpen på slagmarka i Ukraina.

Det kan vere ei unødvendig frykt, meiner Russland-ekspert Julie Wilhelmsen. Ho trur ikkje at atomvåpen vil bli teke i bruk på slagmarka, men åtvarar mot at brutaliteten i dei russiske angrepa vil auke – og allereie har gjort det.

– Russlands bruk av våpenmakt for å få det som dei vil med Ukraina, viser seg å vere ganske grenselaus, spesielt fordi dei openbert har forrekna seg på at det ville vere lett å få Kyiv til å overgi seg utan utbreidd bruk av bakkestyrkar og flyvåpen, seier Wilhelmsen til NTB.

– Enorme lidingar

Forskaren peikar på at forhandlingar så langt ikkje har ført fram.

– Då blir dei tyngre våpena tekne i bruk, noko som sannsynlegvis vil resultere i store sivile tap og enorme lidingar på bakken i Ukraina, seier ho.

– Samtidig trur eg ikkje at atomvåpena kjem i spel. Eg trur sabelraslinga med atomvåpena som Kremls retorikk har vore for å sende eit avskrekkande signal vestover til Nato og USA for å forhindre at dei skal engasjere seg sterkare militært på Ukrainas side, seier Nupi-forskaren.

Ho understrekar at det er ein svært vanskeleg situasjon å analysere, både på grunn av manglande tilgang til påliteleg informasjon og uvisse rundt kva Kreml faktisk ønskjer.

– Eg trur òg, når vi ser utviklinga på vestleg side dei siste dagane, at ein er forsiktig med ikkje å presse den militære støtta til Ukraina opp til eit nivå der det synest relevant for Russland å true sterkare med og, Gud forby, ta i bruk kjernevåpen, seier Wilhelmsen.

– Vanskeleg å seie om Putin har mista bakkekontakt

Ho har forska på Russland i tiår og følgt med på krigane i landet i Tsjetsjenia, Georgia og andre område.

– Eg trur at sjølv om regimet i Kreml er i stand til kraftig brutalitet og at eg som Russland-forskar har problem med å vurdere i kor stor grad dei har mista bakkekontakten no, så trur eg likevel at det å vise til atomvåpen retorisk, er noko anna enn faktisk å vere i stand til å ta dei i bruk. Å gå frå retorikk til handling når det gjeld kjernevåpen, det trur eg er lite sannsynleg, seier ho.

Men at brutaliteten i angrepa aukar som følgje av den ukrainske motstanden og at Putin ikkje har oppnådd ein rask siger, meiner ho vi kan slå fast.

– Det har det allereie vorte, det har vi sett i Kharkiv, seier Wilhelmsen.

Forskaren seier ho blir skjelven av å tenkje på dei menneskelege lidingane i områda som blir utsette for russisk bombing. Ho ser ting som minner om Tsjetsjenia-krigen.

– Det er eit stort territorium og ei stor befolkning som det er vanskeleg å få kontroll over, så då går dei vidare med å bombe for å få det som dei vil. Dei kvidde seg til å byrje med for å setje inn store bakkestyrkar. Det ser ut som vi kan få begge delar no, både urban krigføring og bombing av byar, seier ho.

Dilemmaet til vesten

– Korleis kan og bør Vesten reagere på ein slik auka brutalitet?

– Det er det som er det store dilemmaet, det er derfor du ser vår eiga regjering klokleg vege forsiktig kva Noreg skal bidra med, seier Wilhelmsen.

Ho understrekar at det er naturleg at all solidaritet og medliding går til Ukraina, men at det kan vere farleg å sende sterkare våpen.

– Poenget er at statsleiarane står overfor eit nytt dilemma: Om ein då rykkjer lengre fram mot ein større konflikt som ikkje berre dreier seg om Russland mot Ukraina, men Russland mot Europa og Nato, seier ho.

Russlands utanriksminister Sergej Lavrov nemnde igjen faren for atomkrig onsdag.

– Tredje verdskrig vil vere ein øydeleggjande atomkrig, seier Lavrov i eit opptak.

Uroleg ekspertmiljø

Kristin Ven Bruusgard ved Universitetet i Oslo og Oslo Nuclear Project seier at det er uro i ekspertmiljøet for at Putin kan vurdere å ta i bruk atomvåpen for å avslutte krigen i Ukraina.

– Men for det første er det på ingen måte klart at det vil vere nødvendig frå eit militært standpunkt. Dei har framleis ein ganske omfattande konvensjonell styrke som dei ikkje har teke i bruk, seier Bruusgard.

Ho meiner atomfråsegnene frå russisk hald kan vere eit forsøk på å sikre at Vesten ikkje kjem med sterkare reaksjonar på ein auka brutalitet i den konvensjonelle krigføringa i Ukraina.

Brusgard understrekar at det ifølgje britiske og amerikanske tenestepersonar ikkje er nokon synlege teikn til auka aktivitet i den russiske atomberedskapen.

– Men det er bekymring knytt til kor pressa Putin etter kvart vil vere og korleis han skal kunne klatre ned frå dette høge eskaleringsnivået, om han skulle ønskje det. Det blir for så vidt òg spekulert i korleis det går med Putin etter fleire år i isolasjon. Mange viser til at framtoningen hans og retorikken hans er annleis no enn før, seier Bruusgard.

Forsvarssjefen: Putin er nok overraska

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen seier til NTB at Forsvaret ikkje meiner det er sannsynleg at atomvåpen blir teke i bruk i Ukraina-krigen.

– Russland har eit betydeleg atomvåpenarsenal. Formålet med desse våpena er å sikre Russland. Eg har inga tru på at Putin set i verk atomangrep, seier Kristoffersen.

– Russland er ikkje trua militært av nokon. Det er Putin som har angripe Ukraina, og viss Putin avsluttar, så er framleis ikkje Russland trua, understrekar han.

Kristoffersen seier at det er viktig at Nato og vestlege land står saman i møtet med Russlands krigføring.

– Putin er nok overraska over kor samla vi står. Eit sterkt Nato og eit samla Europa er no viktig for å verne freden i resten av Europa. Putin er mest sannsynleg av den oppfatninga at han har alt å tene på å isolere krigen til Ukraina, seier forsvarssjefen.

