Den strategisk viktige byen Kherson skal ha falle

Kherson er den første viktige ukrainske byen til å falle sidan den russiske invasjonen starta natt til torsdag.

Byen ligg sør i landet ved munningen av elva Dnipro, som deler Ukraina i to, og er rekna som strategisk viktig.

Russland hevda å ha teke over byen allereie onsdag morgon. På kvelden same dag blir det stadfesta av ordføraren i byen Igor Kolykhajev, skriv New York Times-journalist Michael Schwirtz på Twitter.

– Han fortalde meg at han har møtt den russiske kommandanten i dag, som planlegg å organisere ein militær administrasjon, skriv Schwirtz.

