CNN: Nye samtalar mellom Russland og Ukraina i dag

utenriks

Det er CNN som melder om samtalane.

Landa skal representerast av dei same delegasjonane som deltok i forhandlingane måndag. Dei varte i fem timar, men dei var tilsynelatande resultatlause.

Ekspertar har lita tru på at samtalane kan føre til ei våpenkvile.

Tidlegare onsdag opplyste Kreml av Russland er klar for ein ny forhandlingsrunde.

Zelenskyj har tidlegare uttalt at Russland må innstille angrepa før det kan bli aktuelt med nye samtalar. Men det har ikkje skjedd. Omtrent samtidig som CNN melde at det skal haldast ein ny samtalerunde, tok Russland opp att luftangrepa mot folkesette område i Ukrainas nest største by Kharkiv nordaust i landet.

Forhandlarar frå dei to landa møttest måndag i Kviterussland, der dei etter eit fleire timar langt møte vart samde om å møtast igjen. Sidan då har russiske styrkar mellom anna hevda at dei har teke kontroll over byen Kherson sør i Ukraina.

Den kinesiske utanriksministeren Wang Yi snakka tysdag med den ukrainske kollegaen sin Dmytro Kuleba og signaliserte då, ifølgje The Guardian, at Beijing er villig til å mekle i konflikten.

Forhandlingane måndag gjekk føre seg på ukjend stad i den kviterussiske regionen Homjel, som ligg på grensa til Ukraina. Medan Ukrainas delegasjon vart leidd av forsvarsminister Oleksij Reznikov og inkluderte mellom anna Zelenskyjs nære rådgivar Mykhailo Podoljak, stilte russarane med representantar på eit lågare diplomatisk nivå.