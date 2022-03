Boris Johnson ber om einstemmig FN-fordømming av russisk invasjon

utenriks

– Vi ber alle land om å slutte seg til fordømminga vår av Russland og kravet vårt om at Putin snur stridsvognene sine, sa Johnson då han onsdag deltok på eit møte i Parlamentet.

Same dag skal FNs hovudforsamling møtast for å diskutere krigen i Ukraina og stemme over ein resolusjon.

Johnson kalla òg Russlands president Vladimir Putin for ein krigsforbrytar og skulda han for å bruke våpen mot sivile.

Ukrainas ambassadør til Storbritannia var til stades i Parlamentet. Der fekk han ståande applaus av representantane, og mange var kledde i blått og gult, som er fargane i det ukrainske flagget.

