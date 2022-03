Biden: Putin er meir isolert enn nokon gong

utenriks

– Putin er no meir isolert frå verda enn nokon gong, sa Biden til Kongressen natt til onsdag norsk tid.

Han gjekk hardt ut mot russiske oligarkar og korrupte leiarar som Biden sa har tent milliardar av dollar frå Putins regime.

Samtidig understreka han at verda tydeleg viser motstand mot Putins handlingar i Ukraina.

– I kampen mellom demokrati og autokrati viser demokratia kva dei kan når det verkeleg gjeld, sa Biden, som kalla Putin ein diktator.

Stengjer luftrommet

Biden kunngjorde at USA trappar opp sanksjonane mot Russland og stengjer luftrommet for russiske fly.

– Vi vil slutte oss til forbundsfellane våre ved å stengje amerikansk luftrom for alle russiske flygingar, ytterlegare isolere Russland og leggje ytterlegare press på økonomien deira, sa Biden.

I helga stengde fleire og fleire land luftromma sine for russiske fly og flyselskap. Søndag melde EU at heile luftrommet i unionen blir stengd for russiske fly, også privatfly. Noreg har òg stengt luftrommet sitt for russiske fly.

Ingen soldatar til Ukraina

Biden gjentok at USA ikkje vil utplassere soldatar i Ukraina som følgje av Russlands invasjon.

– La meg vere klar: Styrkane våre deltek ikkje og vil ikkje delta i konflikten med russiske styrkar i Ukraina, sa han.

– I staden er amerikanske soldatar utplasserte i Europa for å forsvare våre NATO-allierte i tilfelle Putin bestemmer seg for å bevege seg vestover. Dei er ikkje der for å kjempe i Ukraina, understreka han.

Oljemarknaden

Han kom òg med ei kunngjering om at USA skal hente ut 30 millionar fat olje frå reservane i landet som del av ein internasjonal innsats for å stabilisere marknaden.

– Eg kan kunngjere at USA, i samarbeid med 30 andre land, skal distribuere 60 millionar fat olje frå reservar verda rundt. Amerika skal leie denne innsatsen ved å hente ut 30 millionar fat olje, sa han.

Kampen mot inflasjon

Sjølv om krigen i Ukraina prega talen, vektla Biden òg innanrikspolitiske saker. Han snakka om koronapandemien, abortstriden og den høge inflasjonen i USA. Biden lova å gjere kampen mot inflasjon til si viktigaste sak.

– Altfor mange familiar slit med å betale rekningane. Derfor er det min topprioritet å få prisane under kontroll, sa presidenten.

I USA har abortstriden komme høgare på dagsordenen etter at høgsterett fekk eit fleirtal av konservative dommarar. Biden kom i talen med eit tydeleg forsvar av kvinners rett til abort.

– Viss vi ønskjer framgang, og ikkje tilbakegang, må vi verne tilgangen til helsehjelp og verne kvinners rett til å velje.

(©NPK)