14 døydde i flaum i Australia – Sydney i faresona

Det australske meteorologibyrået melder om at dei enorme nedbørsmengdene vil falle onsdag kveld og torsdag morgon, og har sendt ut flaumvarsel i Sydney-området med over 5 millionar innbyggjarar.

I byen Lismore, 600 kilometer nord for Sydney, vart to nye dødsfall etter flaumen stadfesta onsdag. Redningsarbeidarar fann ein mann i 70-åra i ei leilegheit. Tidlegare onsdag fann dei ein død person flytande i ei gate.

Hittil er det funne fire døde i Lismore-området, men styresmaktene ventar fleire dødsfall etter at Wilsons-elva nådde sin høgaste vasstand sidan ein byrja å føre statistikk i 1880.

Lenger nord, i Australias tredje største by Brisbane, er fleire titals nabolag framleis overfløymde etter at elva som går gjennom sentrum, fløymde over onsdag. Byen fekk 80 prosent av den vanlege årlege nedbørsmengda si på få dagar. I delstaten Queensland, der Brisbane ligg, har til saman ni personar omkomme i flaumen.

