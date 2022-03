Zelenskyj til EU: – Vis at de står saman med oss

utenriks

Den ukrainske presidenten var med på video frå Kyiv då EU-parlamentet tysdag heldt ein ekstraordinær sesjon i Brussel for å diskutere situasjonen.

– Eg veit ikkje korleis eg skal helse dykk, byrja Zelenskyj.

– Eg kan ikkje seie god morgon, god dag eller god kveld. For dette er ikkje nokon god dag for alle. For somme er det deira siste dag, sa han.

Presidenten fortalde vidare at han ikkje ville lese opp nokon tale frå eit ark.

– Tida for papir er forbi i landet vårt. No handlar det om den harde røyndommen, om liv og død, sa Zelenskyj.

– Vi gir våre beste, våre sterkaste, våre mest verdifulle menneske.

Fridomsplassen angripen

I appellen trekte Zelenskyj òg fram korleis Fridomsplassen i Kharkiv tysdag morgon hadde vorte treft av to kryssarmissil, med titals drepne som resultat.

– Det er prisen for fridommen, sa Zelenskyj.

– Ingen kjem til landet vårt for å forsvare fridommen vår. Men frå no av skal alle torg i alle byar i landet vårt heite Fridomsplassen. Ingen skal knekkje oss. Vi er sterke. Vi er ukrainarar.

Presidenten kom samtidig med ei åtvaring til EU:

– Utan dykk står Ukraina åleine. Vi har bevist styrken vår. Vi har vist at vi minst er det same som dykk, sa han.

– Så vis at de står saman med oss. Vis at de ikkje vil forlate oss. Vis at de er europearar.

«Geopolitisk terrorisme»

EUs president Charles Michel svarte ved å understreke kva krigen tyder for heile Europa.

– Blod og krig har igjen nådd europeisk jord, sa Michel.

– Russlands president Vladimir Putin har starta ein brutal, massiv invasjon av Ukraina. Ein grunnlaus og uprovosert krig basert på avskyeleg løgn.

EU-presidenten gjorde det vidare klart at det ikkje berre er Ukraina som er under angrep.

– Folkeretten, den regelbaserte internasjonale ordenen, demokratiet og menneskeverdet er òg under angrep. Dette er geopolitisk terrorisme, sa han.

Aukar hjelpa

EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen varsla deretter at EU vil stille med 500 millionar euro til i naudhjelp til Ukraina – tilsvarande om lag 4,9 milliardar kroner med dagens valutakurs.

Dette skal matche den pengesummen EU har bestemt seg for å bruke på våpen til ukrainarane.

– Dette er eit avgjerande vendepunkt for Europa, sa von der Leyen.

– Dette er ein samanstøyt mellom lovstyre og våpenstyre, mellom demokrati og autokrati, mellom ein regelbasert orden og ei verd av naken aggresjon, sa ho.

Kommisjonssjefen lét det heller ikkje vere tvil om kvar ho meiner Ukraina høyrer heime:

– Ingen i denne salen kan vere i tvil om at eit folk som så modig forsvarer våre europeiske verdiar, tilhøyrer den europeiske familien vår.

(©NPK)