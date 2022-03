Zelenskyj skal tale til EU-parlamentet

utenriks

EU-parlamentet kjem saman ved lunsjtid til ein debatt om krigen i Ukraina der det skal stemmast over ein felles uttale. Det er venta at representantane vil bli samde om ei skarp fordømming av den russiske invasjonen og valden. I eit utkast til uttalen står det at valden er uretteleg, ulovleg og uprovosert.

EU-parlamentet vil òg diskutere fleire sanksjonar mot Russland og meir økonomisk og militær hjelp til Ukraina.

Ifølgje utkastet kjem dei òg til å oppmode EUs institusjonar til å jobbe for å gi Ukraina status som kandidatland til EU.

Møtet blir etter planen innleidd klokka 12.

