Zelenskyj: Russland må kastast ut av Tryggingsrådet

Russland er eitt av dei fem faste medlemmene i FNs tryggingsråd, og har dermed vetorett. Den retten brukte landet for å stanse ei fråsegn om krigen i Ukraina førre veke.

– Eit land som gjer seg skuldig i krigsbrotsverk mot sivile, kan ikkje vere medlem av FNs tryggingsråd, seier Zelenskyj i ein video som er delt i dei sosiale media hans.

– Dette er Ukraina. Dette er Europa. Dette er 2022. Vondskapen som er væpna med rakettar, bombar og granatar må bli stoppet omgåande, seier den ukrainske presidenten.

Russland har avvist at landet har gjort seg skuldig i krigsbrotsverk eller retta angrep direkte mot sivile.

Zelenskyj seier at Russland må bli økonomisk knust av sanksjonar for å vise at menneskeheita kan verne seg sjølv.

Russland er blitt skulda for å ha brukt klasevåpen i krigføringa i Ukraina, mellom anna i Kharkiv. Angrepa på Kharkiv, Ukrainas nest største by, er eit krigsbrotsverk, seier Zelenskyj og krev ei etterforsking av dette.

Menneskerettsgrupper som Amnesty og Human Rights Watch er blant dei som hevdar klasevåpen har vorte brukt i krigen.

Russland skuldar ukrainske nasjonalistar for å ha stått bak artilleribombinga av Kharkiv.

FNs generalsekretær António Guterres seier det er påliteleg informasjon som at bustadområde og sivil infrastruktur er utsett for kraftig skade. Sivile tap er uakseptable, seier han.

