utenriks

Avgjerda gjeld heile kontinentet, varslar videoplattforma.

– Vi blokkerer YouTube-kanalane til RT og Sputnik i heile Europa med omgåande verknad. Systema våre treng litt tid før dette skjer i praksis, skriv YouTube i ein e-post.

RT (Russia Today) og Sputnik blir i Vesten skulda for å spreie feilinformasjon og propaganda frå Kreml. EU har allereie teke grep for å avgrense moglegheitene deira for å sende i Europa.

(©NPK)