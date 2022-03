utenriks

– Mariupol og Volnovakha er vårt! skriv Kyrylenko på Facebook.

Han skriv vidare at dei to byane er «under press frå fienden», men at dei held stand. I Mariupol er kraftlinjene kutta, og byen er utan straum, opplyser han.

Mariupol ligg ved Azovhavet aust for den russisk-annekterte Krimhalvøya.

(©NPK)