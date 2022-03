Storbritannia: Det russiske flyvåpenet har ikkje kontroll i lufta over Ukraina

utenriks

– Russland har mislykkast i å ta kontroll over luftrommet over Ukraina, noko som har ført til at dei har gått over til å operere om natta for å redusere tapa, skriv det britiske forsvaret i ei etterretningsoppdatering lagt ut på Twitter tysdag morgon.

Ukrainske styresmakter hevda tysdag at forsvaret hadde skote ned fem jagarfly og eit helikopter måndag. Tala har ikkje vorte verifiserte frå uavhengig hald.

Det britiske forsvaret skriv òg at framrykkinga mot Kyiv har hatt lita framdrift dei siste 24 timane.

– Vedvarande logistiske problem er sannsynlegvis årsaka, skriv dei, og held fram:

– Russiske styrkar har auka bruken av artilleri nord for Kyiv og i nærleiken av Kharkiv og Tsjernihiv. Bruken av tungt artilleri i folkerike urbane område aukar faren for sivile tap kraftig.

