Russisk stormløp krev stadig fleire liv

utenriks

Tysdag angreip russiske styrkar mål i sentrum av den nest største byen i Ukraina, Kharkiv, der minst ti menneske ifølgje lokale redningsmannskap skal ha vorte drepne.

Målet for angrepet var ifølgje BBC ein offentleg bygning ved Fridomstorget, der administrasjonen i regionen held hus. Angrepet vart fanga på video og viser ein rakett treffe fronten på bygningen.

– Dette vil ikkje bli gløymt. Dette er statsterrorisme frå Russlands side, sa president Volodymyr Zelenskyj i ein kommentar.

Måndag vart elleve menneske drepne i angrep mot Kharkiv, ifølgje ukrainske styresmakter.

Angreip militærleir

Rundt 70 ukrainske soldatar skal ifølgje AP òg ha vorte drepne i eit russisk artilleriangrep mot ein militærbase i byen Okhtyrka, mellom Kharkiv og Kyiv tysdag.

Byen Mariupol kom òg under nye angrep og var tysdag formiddag straumlaus. Byen ligg nær dei separatistkontrollerte områda i Aust-Ukraina og er den siste store hamna under ukrainsk kontroll ved Azovhavet.

Den russiskstøtta separatistleiaren i utbrytarrepublikken Donetsk, Denis Pusjilin, sa at styrkane hans ville omringe Mariupol i løpet av dagen.

Russiske stridsvogner rulla tysdag òg inn i utkanten av Kherson sør i Ukraina, der russiske soldatar ifølgje ordføraren har oppretta vegsperringar og kontrollerer all trafikk inn og ut bakkestyrkar.

Ikkje full kontroll

Militærkolonne

Masseflukt

Minst 102 sivile er ifølgje FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet drepne og over 300 er såra sidan Russland invaderte, men ho åtvarar og seier at talet truleg er langt høgare.

Kor mange soldatar på begge sider som er drepne, er uklart. Russiske og ukrainske talsmenn hevdar begge at motparten har lidd store tap, men slike opplysningar lèt seg ikkje stadfeste frå uavhengig hald.

– Talet aukar eksponentielt. Med denne farten ser situasjonen ut til å bli Europas største flyktningkrise dette hundreåret, konstaterte UNHCRs talsperson Shabia Mantoo.

Enorme behov

Hjelpeorganisasjonar som Røde Kors kjempar mot klokka for å komme flyktningane til unnsetning, noko som er svært vanskeleg inne i Ukraina.

– Folk har søkt tilflukt i kjellarar, der mange no manglar det heilt elementære, som mat og vatn. Det er for farleg å bevege seg utandørs til at dei kan få tak i det dei treng, seier Martin Schuepp, som leier Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Europa.

Flyktningar som har nådd Ukrainas naboland er enklare å nå for hjelpeorganisasjonar, men talet er overveldande.

– Flyktningstraumen og behova er massive, og dei vil truleg auke, både i og utanfor Ukraina, seier Birgitte Bischoff Ebbesen, som leier verksemda til Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde halvmåne-foreiningar (IFRC) i Europa.

– Det er hjarteskjerande å sjå så mange personlege tragediar. Ingen ende er i sikte for denne konflikten, og det er heilt uvisst når flyktningane kan vende heim, seier ho.

ICRC og IFRC bad tysdag om 2,4 milliardar kroner til hjelpearbeidet sitt i Ukraina og blant ukrainske flyktningar.

Vil ha auka press

