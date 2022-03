utenriks

Det russiske transportflyet fekk òg flyge over Polen, med tilvising til at EU har gjort unntak for fly som har naudhjelp og atombrensel i lasta.

Atombrenselet i flyet skulle til Slovakias to atomkraftverk, som ligg i Mochovce og Jaslovske Bohunice. Desse nyttar berre lågopprikt uran-dioksid frå Russland som brensel og står for rundt halvparten av elektrisitetsforsyninga i Slovakia.

