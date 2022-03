Reiarlagsgiganten Mærsk vil ikkje lenger bringe konteinarar til og frå Russland

utenriks

Det opplyser selskapet i ei skriftleg utsegn tysdag.

Tiltaket blir sett i verk i kjølvatnet av Russlands invasjon av Ukraina, og som følgje av sanksjonane som vestlege land har innført mot landet.

Mærsks stans i transport av varer til og frå Russland gjeld likevel ikkje for matvarer, og heller ikkje medisinske og humanitære leveransar.

– Sidan stabiliteten og tryggleiken til alle våre aktivitetar allereie blir påverka direkte og indirekte av sanksjonar, vil nye Mærsk-bookingar innanfor Ocean (konteinarverksemda) og til lands til og frå Russland bli mellombels suspenderte, skriv Mærsk i uttalen.

Selskapet gir òg uttrykk for djup bekymring over at opptrappinga i Ukraina held fram.

Mærsk er eitt av dei største reiarlaga i verda innan konteinartransport og har kontor i både Moskva og St. Petersburg.

Måndag opplyste selskapet at det òg har stansa all transport til og frå Ukraina.

– Tryggleiken til våre tilsette er heilt avgjerande, og vi vil framleis sørgje for å ha planar på plass slik at alle tilsette som er ramma av dette, og familiane deira, kan få den nødvendige støtta, skriv Mærsk.

(©NPK)