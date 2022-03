Røde Kors ber om 2,4 milliardar for å hjelpe Ukraina-offer

utenriks

– Flyktningstraumen og behova er massive, og dei vil truleg auke, både i og utanfor Ukraina, seier Birgitte Bischoff Ebbesen, som leier verksemda til Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde halvmåne-foreiningar (IFRC) i Europa.

– Det er hjarteskjerande å sjå så mange personlege tragediar. Ingen ende er i sikte for denne konflikten, og det er heilt uvisst når flyktningane kan vende heim. Inntil då skal vi vere der og støtte dei, seier ho.

Saman med Martin Schuepp, som leier Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Europa, oppmoda Bischoff Ebbesen tysdag dei krigførande partane til å respektere nøytraliteten og sjølvstendet til hjelpearbeidarar.

– Krigshandlingane rammar dei mest sårbare aller hardast, konstaterer Schuepp.

Ein stor del av Ukrainas befolkning lever no under stort press og blir utsette for traumatiske opplevingar, seier han.

Røde Kors og andre hjelpeorganisasjonar slit med å nå fram til dei som treng hjelp, då dei russiske angrepa gjer det livsfarleg å bevege seg i mange område.

– Folk har søkt tilflukt i kjellarar, der mange no manglar det heilt elementære, som mat og vatn. Det er for farleg å bevege seg utandørs til at dei kan få tak i det dei treng, seier Schuepp.

IFRC og ICRC gjekk tysdag ut med ein felles appell om 250 sveitsiske franc, rundt 2,4 milliardar kroner, for å komme sivilbefolkninga i Ukraina, og dei over 500.000 som til no har flykta til naboland, til unnsetning.

(©NPK)