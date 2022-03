Lukasjenko nektar for at Kviterussland vil bli med på invasjonen

utenriks

– Den kviterussiske hæren deltek ikkje i militæraksjonen. Vi kan bevise dette for alle. Russland har ikkje eingong teke opp dette med oss. Vi har ikkje planar om å delta i spesialoperasjonen i Ukraina i framtida. Det er ikkje behov for dette, seier Lukasjenko tysdag ifølgje BBC.

Frykta dei siste dagane har vore at kviterussiske styrkar skal bli med i kampen om å ta over Kyiv. I tillegg er vestlege land og Ukraina sterkt kritiske til at Russland brukte kviterussisk territorium til å starte invasjonen. Måndag sa kviterussarane ja i ei folkeavstemming til å endre grunnlova slik at atomvåpen kan plasserast på deira territorium.

(©NPK)