Lavrov skuldar Ukraina for å vilje skaffe seg atomvåpen

Lavrov skulle eigentleg ha delteke fysisk på konferansen på tysdag i Genève, men på grunn av vestlege sanksjonar måtte han bli heime og halde talen sin digitalt. Det same gjaldt møtet i FNs menneskerettsråd.

– I dag har faren som Zelenskyjs (Ukrainas president) regime utgjer for nabolanda og den internasjonale tryggleiken, auka markant etter at styresmaktene i Kyiv har innleidd er farleg spel knytt til planar om å skaffe seg eigne kjernevåpen, sa Lavrov i ein videotale under FNs nedrustingskonferanse.

Under talen vende dei andre møtedeltakarane ryggen til skjermen i protest mot Russlands invasjon av Ukraina.

Då Lavrov same dag talte i FNs menneskerettsråd, protesterte fleire tital representantar ved å forlate salen. Den russiske utanriksministeren brukte taletida til å lese opp ein lang uttale der han rettferdiggjorde angrepet på Ukraina ved å skulde nabolandet for brot på menneskerettane.

Han hevda mellom anna at Ukraina har terrorisert den russiske minoriteten i Ukraina i årevis. Han sa òg at vestlege land har støtta dette, og viste mellom anna til USA, Canada og EU.

Lavrov la ikkje fram noko dokumentasjon for påstanden om at Ukraina prøver å skaffe seg kjernefysiske våpen. Førre veke fastslo Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) at det ikkje har sett nokon teikn til at Ukraina ønskjer å bruke atomprogrammet sitt til å skaffe seg våpen.

Lavrov skulda òg Nato for å trekkje Ukraina inn i krinsløpet sitt ved å forsyne landet med våpen. I tillegg klaga han over at forsvarsalliansen ikkje er villig til å gi Russland langsiktige tryggingsgarantiar ved mellom anna å sjå bort frå ein ekspansjon austover.

