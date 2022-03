Kina signaliserer skifte i koronastrategi

utenriks

– Den kinesiske strategien mot covid-19 kan ikkje bli ståande uendra for alltid, og det langsiktige målet til menneskja er å sameksistere med viruset med døds- og sjukdomsratar som kan tolererast, skriv Zeng Guang på det kinesiske sosiale mediet Weibo måndag.

Kina er eitt av dei siste landa i verda der styresmaktene framleis prøver å slå ned alle smitteutbrot med harde restriksjonar. Landet held framleis grensene stengde for dei fleste, og så fort det blir oppdaga smitte, blir heile bydelar stengde ned.

Etter at omikronvarianten dukka opp, har strategien ført til stadig fleire nedstengingar, ikkje minst i Hongkong.

Zeng er tidlegare sjefforskar ved det kinesiske folkehelseinstituttet, og ein av ekspertane bak Kinas innleiande handtering av koronaviruset.

– Svakt punkt

I innlegget understrekar han at den kinesiske tilnærminga har hindra dei omfattande smitteutbrota som mange vestlege land har opplevd. Men han erkjenner òg at det har skapt eit svakt punkt, sidan færre menneske har bygd opp ein naturleg immunitet mot viruset.

Zeng rosar dessutan vestlege land for å vise eit «prisverdig mot ved å utforske korleis det er å leve med viruset», noko han meiner Kina bør «observere og lære av». Men han understrekar at Kina enno ikkje opnar grensene medan «den globale pandemien er på toppen».

– Om ikkje lenge, på rett tidspunkt, kjem òg vegkartet for den kinesiske måten å sameksistere med viruset på til å bli presentert, skriv han.

Utsett for netthets

Tidlegare har kinesiske ekspertar som har sett spørsmålsteikn ved «null covid»-strategien, opplevd sterke negative reaksjonar. Det gjeld mellom anna den framståande forskaren Zhan Wenhong, som opplevde å bli angripen av nett-troll og skulda for plagiat etter at han la ut eit liknande innlegg på Weibo i juli.

Zengs innlegg blir publisert etter at kinesiske styresmakter nyleg kunngjorde at dei vil slå ned på «overdrivne» koronarestriksjonar i regi av lokale styresmakter, blant dei unødvendige karantenar og stenging av verksemder.

Stor uvisse i Hongkong

Slagsida i den kinesiske koronastrategien har vist seg i full monn i Hongkong den siste tida, der folk har handla i panikk i frykt for langvarige nedstengingar.

I mars planlegg styresmaktene å teste alle Hongkongs 7,4 millionar innbyggjarar. Planen er at alle som testar positivt, skal isolerast anten heime hos seg sjølv eller i leirar som no blir bygde ved hjelp frå det kinesiske fastlandet.

Tysdag offentleggjorde ekspertar frå Hongkong-universitet nye datamodellar som viser at rundt 1,7 millionar innbyggjarar kan vere smitta på noverande tidspunkt. Dei foreslår å utsetje massetestinga for å unngå at kapasiteten til å isolere og behandle koronasmitta innbyggjarar blir fullstendig sprengd.

