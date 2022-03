Kina har byrja evakueringa frå Ukraina

utenriks

Utanriksdepartementet i Beijing opplyste tysdag at ambassaden i landet og konsulat i Ukraina no brukar alle ressursar på å hjelpe kinesarar med å forlate landet.

Mange av kinesarane i Ukraina er studentar, medan andre er der i samband med jobb.

Rundt 600 kinesiske studentar flykta måndag frå Kyiv til hamnebyen Odesa, melder den statskontrollerte avisa Global Times, som siterer den kinesiske ambassaden i Kyiv. Dei reiste deretter med buss til nabolandet Moldova. Bussen vart eskortert av bilar frå ambassaden og fekk òg politivern.

Ytterlegare 1.000 andre kinesarar skal etter planen forlate Ukraina tysdag med kurs for Polen og Slovakia.

Den kinesiske ambassaden i Kyiv oppmoda først alle kinesarar til å merke køyretøya sine med kinesiske flagg i det dei tok seg ut av landet, men ambassaden gjorde kuvending som følgje av ikkje stadfesta meldingar i sosiale medium om at fiendtlege haldningar til kinesarar aukar blant ukrainarar.

Kina har prøvd å gå ein diplomatisk balansegang etter den russiske invasjonen. Landet har insistert på Ukrainas rett til suverenitet, men har samtidig late vere å fordømme Russland. Det har ført til frykt for at kinesarar i Ukraina kan bli ramma av hemnangrep frå ukrainarar som meiner dei har svikta landet.

Medan andre land sette i verk evakueringar av diplomatar og bad eigne borgarar forlate Ukraina i forkant av den russiske invasjonen torsdag førre veke, var det taust frå Kina. Først same dag som Russland innleidde angrepa sine, kunngjorde Kina at landet ville sende charterfly for å evakuere eigne borgarar. Men flya har aldri dukka opp, og no har Ukraina stengt luftrommet over landet.

(©NPK)