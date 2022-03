Forskar åtvarar om store øydeleggingar dersom Russland prøver å ta over Kyiv

utenriks

Den 64 kilometer lange kolonnen med russiske stridsvogner og andre køyretøy som nærmar seg Kyiv, har skapt bekymring det siste døgnet. Det same har den auka bruken av artilleriangrep mot Ukrainas hovudstad, skriv nyheitsbyrået AP.

– Eg meiner Russland ganske enkelt prøver å setje press på Ukraina, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj måndag.

Sidan invasjonen byrja natt til torsdag, har Russland prøvd å ta over Kyiv – utan hell. No blir det spekulert i om russiske styrkar samlar seg for eit nytt, endå større angrep der dei omringar byen fullstendig.

– Det eg ser for meg, er at dei kjem til å prøve å isolere og omringe byen først. Deretter vil dei ta i bruk massiv eldkraft, og deretter gå inn i byen og halde fram med å slå seg fram til dei sentrale delane, seier Amund Osflaten på Krigsskolen på Linderud i Oslo.

Reduserer russiske fordelar

Osflaten skriv ei doktorgrad om russisk strategi i bakkekrig.

– Eg vil tru det vil komme ultimatum om å overgi byen utan kamp, men det trur eg ikkje ukrainarane går med på. Det kjem til å bli harde kampar, seier han.

I ein krig inni ein storby er dei fleste russiske fordelane reduserte, forklarer han. Betre materiell og større mekaniserte styrkar bidreg ikkje like mykje i eit område med korte avstandar og gode moglegheiter for forsvararar å gøyme seg og søkje dekning i bygningar og under bakken.

– Historisk sett fører denne typen bykrig med innbiten motstand til store tap – for russarar, ukrainarar og sivile. Det blir ikkje mogleg å skilje mellom sivil og militær busetnad.

Lærte av Tsjetsjenia

Osflaten minne om at Russland førebels stort sett ikkje har brukt den massive eldkrafta dei har tilgang på. Det vil forandre seg dersom dei gjer ein kraftfull framstøyt mot Kyiv, mellom anna på grunn av erfaringane den russiske hæren gjorde seg i Tsjetsjenia på 1990-talet.

– Dette med isolasjon og massiv eldkraft er noko dei brukar på grunn av erfaringane frå Groznyj. Første gong dei gjekk inn i byen i 1994–95, gjekk dei inn utan noko særleg førkamp, og det var ein stor fiasko med store tap.

Den første Tsjetsjenia-krigen enda med eit nederlag for Russland. Då den andre Tsjetsjenia-krigen braut ut i 1999, var det ein annan strategi som låg bak.

– Dei rykte inn mot Grozny, isolerte byen og nytta seg av massiv eldkraft som øydela store delar av byen. Deretter gjekk dei inn og slåst, bygning for bygning, gate for gate, seier Osflaten.

Kan øydeleggje verdsarvstader

Ei slik framrykking i Kyiv vil føre til store øydeleggingar og risikerer òg å ramme Kyivs historiske bygningar. St. Sofia-katedralen og Grotteklosteret søraust for sentrumet i byen står begge på UNESCOs verdsarvliste.

– Sjølv om russarane er villige til å ta omsyn til dette, er det stor fare for at dei blir utsette for eld, seier Osflaten.

Samtidig er det ingen garanti for at Russland vil ta over Kyiv. Osflaten påpeikar at dei kan velje å isolere byen medan dei held fram framrykkinga mot andre mål – til dømes nedover elva Dnipro, for å avskjere dei ukrainske styrkane som held stand aust i landet.

(©NPK)