FN: Flyktningstraumen veks time for time

utenriks

FNs flyktningbyrå ​opplyste tysdag at rundt 660 000 flyktningar har flykta frå Ukraina til nabolanda.

– Dette talet har stige eksponentielt, bokstaveleg talt time for time, sidan torsdag, seier sjefen i byrået Filippo Grandi.

– Eg har jobba med flyktningkriser i nesten 40 år, og eg har sjeldan sett ei så utruleg raskt aukande folkevandring – truleg den største i Europa sidan Balkan-krigane.

Flest til Polen

Dei fleste flyktningane har i første omgang reist til Polen, men alle Ukrainas naboland har halde grensene opne for flyktningane. Ei oversikt frå FNs høgkommissær for flyktningar måndag viste at 281.000 menneske har komme til Polen. Ungarn har teke imot 84.500, Moldova 36.400, Romania 32.500 og Slovakia 30.000.

Til Noreg kom det 14 flyktningar førre veke og 19 måndag til, opplyser UDI. Nasjonalt mottakssenter i Råde er førebudde på at talet kan komme til å auke. Senteret har sengeplassar til 1.000 menneske.

– Vi er òg klare over at eit betydeleg tal har flytta seg til Russland. Det er russiske styresmakter som har ansvar for registrering, mottak, innkvartering og vern av desse flyktningane, seier Grandi.

FN meiner at opptil 4 millionar flyktningar er venta å forlate Ukraina viss krigen blir ytterlegare forverra.

Den polske grensebyen Przemysl er første stoppestad for mange flyktningar. I mengda er eit synleg stort tal afrikanarar og folk frå land i Midtausten.

Rapportar om diskriminering på grensa

Polen tok imot personar frå 125 nasjonar berre måndag morgon, opplyser den polske FN-ambassadøren Krzysztof Szczerski. Han lista opp: usbekisk, nigeriansk, indisk, marokkansk, kasakhisk, pakistansk, afghansk, polsk, kviterussisk, iransk, tyrkisk, algerisk og russisk.

Somme ikkje-ukrainarar har rapportert at dei har stått lenger i kø enn ukrainarar og i nokre tilfelle opplevd å bli dårleg behandla.

Den indiske studenten Kaneka Agnihotri, som har budd seks år i Ukraina, hadde gått i fleire timar for å komme fram til grensepasseringa Shehyni. Ho fortel at ukrainske vakter audmjuka henne og andre indarar, mellom anna ved å beordre gruppa til å reise seg og setje seg ned igjen gong på gong.

Det har òg vore rapportar om at spesielt afrikanarar har vorte dårleg behandla av ukrainske grensevakter.

26 år gamle tyrkiske Cihan Yildiray, som budde og arbeidde i Kyiv, seier ukrainarar gjekk lettare gjennom grensekontrollen. Ifølgje Yildiray vart personar med arabisk utsjånad slått av vakter.

FN understrekar like rettar

FNs høgkommissær for flyktningar ber nabolanda om at også personar med bakgrunn frå andre land må sikrast fritt leide når dei flyktar frå Ukraina.

– Vi understrekar at det ikkje må finnast diskriminering mot personar eller grupper, seier Grandi.

Dette er òg noko som opptek Flyktninghjelpen, som følgjer situasjonen på grensene tett.

– Dette er eit europeisk land, men det er utruleg viktig å få fram at det ikkje berre er europearar vi må ta imot. Det er alle menneske med vernebehov, seier generalsekretær Jan Egeland til NTB.

– Flyktningar med ein annan hudfarge må få dei same rettane, seier han.

60 timar ventetid i kulda

Det var kilometerlange køar på ukrainsk side av grensa mot Polen tysdag, ifølgje FN. Flyktningar seier at dei har venta i opptil 60 timar. Det er kaldt i området, og gradestokken målte minusgrader tysdag. Dei fleste som venta på å få passere, var kvinner og barn.

Ventetida ved grensepasseringar er noko kortare i dei andre nabolanda, ifølgje FN.

– Lokalsamfunn hjelper med transport og opphald, medan private selskap bidreg til å betale for hotell, seier Grandi om innsatsen i Romania.

FN trappar samtidig opp hjelpeinnsatsen i Ukraina for dei mange internt fordrivne flyktningane.

– Men den ustabile situasjonen, omsyn til tryggleik og mangel på trygg tilgang for humanitære hjelpearbeidarar utgjer ei betydeleg utfordring for hjelpeorganisasjonar, inkludert UNHCR, seier Grandi.

(©NPK)