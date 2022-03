EU-toppar vil gi ei seriøs vurdering av ukrainsk medlemskap

utenriks

Utsegnene kom etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj heldt ein kjensleladd digital tale i EU-parlamentet tysdag.

Ukrainas oppmoding om EU-medlemskap er «symbolsk, politisk og legitimt», sa EU-rådets president Charles Michel under møtet.

Michel rosa Zelenskyjs appell der han bad EU vise at unionen står saman med Ukraina mot den russiske invasjonen.

Men Michel sa òg at EU må bestemme seg på grunnlag av «hensiktsmessige val».

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sa at vegen fram mot EU-medlemskap er lang for Ukraina, for så å leggje til at Ukraina uansett tilhøyrar «vår europeiske familie».

(©NPK)