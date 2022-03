Angrep mot TV-tårnet i Kyiv – fem personar skal vere drepne

utenriks

Fem andre vart såra i angrepet, ifølgje styresmaktene.

Angrepet førte til at fleire TV-kanalar gjekk i svart. Ukrainas innanriksdepartement seier at ei backupløysing for nokre av kanalane vil vere oppe og gå innan kort tid.

Bilete frå Kyiv viste at det steig tjukk, svart røyk opp frå ein del av tårnet, men sjølve strukturen av tårnet skal ikkje vere øydelagt.

TV-tårnet står i nærleiken av ein holocaust-minnestad i Kyiv, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj meiner angrepet viser at historia gjentek seg sjølv.

– Til verda: Kva er poenget med å seie «aldri igjen» i 80 år for så å vere stille når ei bombe går av i Babyn Jar? Minst fem drepne. Historia gjentek seg sjølv, skriv han på Twitter.

Minnestaden i Babyn Jar er bygd der over 33.000 jødar vart massakrerte av nazistane under holocaust i Ukraina.

Tidlegare tysdag sa ein talsperson for det russiske forsvarsdepartementet at russiske styrkar ønskte å angripe teknologisk infrastruktur i Kyiv «for å undertrykkje informasjonsangrep på Russland».

TV-tårnet i Kyiv var rett nok ikkje blant måla han nemnde.

