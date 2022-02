utenriks

Det er toppsjefen i Yara, Svein Tore Hoelsether, som melder om rakettangrepet på Linkedin-kontoen sin. Det er ikkje rapportert om skadde eller døde, skriv Nettavisen.

– Sjølv om vi er svært takksame for at alle våre tilsette er gjort greie for, er det hjarteskjerande å vere vitne til det som skjer, skriv Hoelsether.

Kontora til selskapet ligg i same kompleks som bustadblokka som laurdag vart treft av ein rakett. Fleire vart skadde i angrepet, men det er ikkje meldt om døde.