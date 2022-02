Ukrainas hær: Russisk offensiv held fram mot Kyiv

utenriks

Nord for Kyiv prøver den russiske hæren å byggje ei pongtongbru for å ta seg over elva Irpin, skriv generalstaben til den ukrainske hæren på Facebook.

Det er òg avdekt eit nytt forsøk der russarane utan hell har prøvd å innta byen Irpin like utanfor Kyiv, ifølgje generalstaben.

Det russiske nyheitsbyrået Interfax melder at russiske styrkar rykker fram frå den sørukrainske byen Kherson mot Mykolaiv.

I mellomtida har ukrainsk etterretning i eit innlegg på Telegram-appen omtalt ein rakett som skal ha treft bustader i byen Tsjernihiv, nær grensa til Kviterussland.

Detaljar om desse hendingane har ikkje late seg verifisere frå uavhengig hald.

(©NPK)