Ukraina: Soldatane som vart melde drepne på øy i Svartehavet, er i live

Dei 13 var utstasjonerte på øya Zmiinyi (Slangeøya på norsk) i Svartehavet. Fredag sa president Volodymyr Zelenskyj og den ukrainske grensevaktstyrken at dei hadde vorte drepne av russiske styrkar som tok kontroll over øya.

Dei skal ha motstått to angrep frå russiske styrkar, men vart til slutt tvinga til å overgi seg på grunn av ammunisjonsmangel, skriv CNN, som siterer ei fråsegn frå den ukrainske marinen. Vidare heiter det at dei russiske styrkane fullstendig har øydelagt infrastrukturen på øya.

I helga melde den ukrainske grensevakttenesta at dei hadde fått informasjon om at alle dei 82 soldatane som var på øya kunne vere i live. Russiske statlege medium viste òg bilete av at dei ukrainske soldatane kom til Krim, der dei etter seiande blir haldne som krigsfangar.

