Tyskland-kjennar om endringane i forsvars- og utanrikspolitikken i landet: – Ein 180 graders U-sving

Tysklands statsminister Olaf Scholz presenterte budsjettnyheita i ein debatt i Forbundsdagen søndag. Landet skal framover bruke over 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvaret årleg. Det vart òg klart at dei vil bruke 100 milliardar euro ekstra på å styrkje forsvaret gjennom eit fond, i tillegg til den auka årlege løyvinga.

Scholz kalla endringane i forsvarspolitikken for «ein ny æra». Det er det, meiner Tyskland-kjennar og generalsekretær i Atlanterhavskomiteen Kate Hansen Bundt.

– Dei har endra etterkrigspolitikken sin fundamentalt. Ein 180 graders U-sving i helga rett og slett, seier ho til NTB.

Tidlegare kritisert for forsvarsbudsjett

Tyskland var eit av favorittlanda til USAs tidlegare president Donald Trump å kritisere fordi dei ikkje brukte 2 prosent av BNP på forsvar, som er eit mål for Natos medlemsland. Ifølgje tal frå Nato brukte Tyskland 1,53 prosent, eller nær 65 milliardar dollar, av BNP på forsvar i 2021.

Når ein i Berlin nølte med å utvide budsjetta, insisterte dei på at Tyskland investerte nok til å oppfylle Natos militære krav. Dei noterte òg at ved å bruke så mykje pengar, ville Tysklands forsvarsbudsjett overgå Russlands, og kanskje gjere eigne europeiske naboar nervøse.

– Dette har Donald Trump prøvd å få til med å presse og tru og tyne Angela Merkel, men det berre vedtek regjeringa no. Og sosialdemokraten Scholz takka regjeringskollegaene sine frå Dei grøne og Fridemokratane (FDP) for at dei hadde stilt opp for dette, seier Hansen Bundt.

– Ikkje venta

Endringane i Tysklands utanriks- og forsvarspolitikk byrja allereie førre veke då Tyskland la Nord Stream 2-gassrøyrleidningen i sanksjonspotten og stoppa prosessen med å godkjenne han.

Deretter har landet mellom anna støtta opp om at store russiske bankar blir utestengde frå det internasjonale betalingssystemet Swift. Det har òg vorte klart at dei skal hastebyggje mottaksterminalar for flytande gass og byggje opp beredskapslager av annan energi.

Fram til helga hadde den tyske regjeringa ikkje vilja sende våpen til Ukraina, og dessutan stoppa sendingar frå andre land, sjølv om dette møtte aukande internasjonal kritikk. Men så snudde Tyskland og tillét at Nederland sender 400 tyskproduserte antitankvåpen til Ukraina. Kort tid etter opplyste statsminister Sholtz kontor at dei ville sende eigne våpen til Ukraina – 500 Stinger-rakettar og 1.000 panservernvåpen.

Hansen Bundt synest endringane er veldig overraskande.

– Dette var ikkje venta. Eg trur det kjem av at dei har vore utsette for ein god del press frå sine allierte, spesielt når det gjeld å stengje Nord Stream, seier ho.

– Dei har prøvd diplomati – Scholz var i Moskva, Baerbock frå Dei grøne har treft Lavrov. Det ein har gjort, har ikkje hjelpt noko. Det at Putin går til angrep på eit sjølvstendig land skremmer tyskarane. Eg trur òg at ønsket om eining og om å stå samla i Nato og EU har vore viktig. Kritikk frå partnarane bidrog òg til at dei snudde. Dei er Europas største land og kjenner på eit ansvar, seier ho vidare.

– Storsleggje

Tyskland-kjennaren trur det har teke litt tid for dei tre tyske regjeringspartia – Sosialdemokratane, Dei grøne og Fridemokratane – å komme fram til ein felles politikk.

– Men når dei først gjorde det, kom dei med ei storsleggje, seier ho.

Både Dei grøne og Fridemokratane er veldig skeptiske til autoritære regime. Partileiar for Dei grøne og Tysklands utanriksminister Annalena Baerbock har mellom anna vore veldig klare på at tyske næringslivsinteresser ikkje skal gå føre menneskerettar og det å stå opp for demokratiske verdiar i relasjonen til Kina og Russland.

– Det er ganske interessant at det er ein sosialdemokratisk kanslar som leier an i desse endringane. Sidan sosialdemokratane har stått for ein eigen austpolitikk med røter i Willy Brandts tilnærming til Austblokka frå 1969 av, der handel og samarbeid med Russland har vore linja, og ein har tenkt at Russland gjennom det vil endre seg.

Hansen Bundt trekkjer òg fram at det kan ha hatt betydning for Tysklands respons på Ukraina-situasjonen at førre gong landet vart angripe på denne måten, var det nazistane som gjorde det.

– Det trur eg òg betyr noko, seier ho.

