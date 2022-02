utenriks

Dei vil heller ikkje sende soldatar eller våpen sjølv til Ukraina, melder Reuters.

– Grunnen til at vi tek denne avgjerda er at slike leveransar kan bli mål for fiendtlege militære aksjonar. Vi må sørgje for tryggleiken til Ungarn og at vi ikkje blir involverte i den krigen, sa den ungarske utanriksministeren Peter Szijjarto under eit besøk i Kosovo måndag.

(©NPK)