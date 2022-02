Storbritannia: Forsyningsproblem skaper problem for russiske styrkar i Ukraina

utenriks

– Størstedelen av president Vladimir Putins styrkar står framleis 30 kilometer nord for Kyiv, framrykkinga deira har vorte forseinka av ukrainske styrkar som forsvarer flyplassen Hostomel, som dei hadde som mål å erobre på den første dagen av konflikten, skriv det britiske forsvarsdepartementet i ei oppdatering på Twitter.

Dei skriv at det går føre seg harde kampar rundt Tsjernihiv og Kharkiv, men at begge byane er under ukrainsk kontroll.

– Trass i vedvarande forsøk på å hindre at detaljar om konflikten blir kjend for den russiske befolkninga, har dei væpna russiske styrkane for første gong vorte tvinga til å vedgå at det er russiske tap, skriv det britiske forsvarsdepartementet.

(©NPK)