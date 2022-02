Russland og Ukraina har avslutta forhandlingane

utenriks

Dei ukrainske forhandlarane kom til Homjel-regionen søraust i Kviterussland, ved grensa til Ukraina, med helikopter måndag, ein snau halvtime før møtet etter planen skulle starte klokka 10.

Litt etter klokka 17 blir det meldt at møtet er avslutta og at delegasjonane var på veg tilbake til dei respektive hovudstadene sine for konsultasjonar.

Ifølgje ein ukrainsk forhandlar blir det planlagd ein andre runde med forhandlingar.

Våpenkvile

Ukrainas krav under samtalane var krystallklart: Snarleg våpenkvile og tilbaketrekking av russiske styrkar, heitte det i ei fråsegn frå president Volodymyr Zelenskyjs kontor rett før møtet.

Zelenskyj har tidlegare opplyst at Ukraina ikkje har stilt nokon vilkår for å møte dei russiske utsendingane.

Den ukrainske delegasjonen blir leidd av forsvarsminister Oleksij Reznikov og inkluderer òg mellom anna Zelenskyjs nære rådgivar Mykhailo Podolyak.

Ser det an

Russland stilte med ein langt mindre prominent delegasjon, leidd av president Vladimir Putins kulturrådgivar Vladimir Medinskij. Kva krav han hadde med seg, er ikkje kjent.

– Kvar einaste time med konflikt fører til nye tap blant ukrainske soldatar, og vi er definitivt interesserte i å komme fram til avtalar så raskt som mogleg, sa han før møtet.

– Men desse avtalane må tene begge sider, la han til.

Russland kjem ikkje til å kunngjere sin posisjon i forkant av samtalane med delegasjonen frå Ukraina, understreka president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov måndag morgon.

– Eg foreslår at vi ventar på samtalane. Eg kjem ikkje til å kunngjere nokon forhandlingsposisjonar, sa han.

Uforsonleg

Kviterusslands viseutanriksminister Vladimir Makej opna forhandlingsmøtet på måndag på ukjend stad i Homjel-regionen.

Observatørar konstaterte før møtet at håpa er store, men at forventningane om eit diplomatisk gjennombrot er små. Det blir mellom anna basert på dei uforsonlege utsegnene som så langt har komme frå russisk side.

Ifølgje det statlege kviterussiske nyheitsbyrået Belta tok delegasjonane pause midt på dagen, men tok deretter opp att samtalane igjen og heldt fram utover ettermiddagen. Det i seg sjølv blir sett på som eit godt teikn.

