Russiske styrkar har forsyningsproblem i Ukraina

utenriks

– Størstedelen av president Vladimir Putins styrkar står framleis 30 kilometer nord for Kyiv, framrykkinga deira har vorte forseinka av ukrainske styrkar som forsvarer flyplassen Hostomel, som dei hadde som mål å erobre på den første dagen av konflikten, skriv det britiske forsvarsdepartementet i ei oppdatering på Twitter måndag morgon.

Alle dei største byane i Ukraina er framleis i ukrainske hender måndag ettermiddag, sjølv om det har vore kraftige kampar rundt storbyar som Tsjernihiv og Kharkiv.

Logistikk og forhandlingar

Britane meiner det mellom anna er logistiske problem som ligg bak den manglande framrykkinga til russarane – at dei ikkje får tak i forsyningar. Samtidig har Russland for første gong måtta innrømme for eiga befolkning at dei har lidd tap.

Samtidig går det for første gong føre seg forhandlingar mellom ukrainske og russiske diplomatar i Homjel i Kviterussland. Torsdag ettermiddag var det lite nytt som hadde komme ut av desse forhandlingane.

Ukraina gjekk inn i forhandlingane med krav om ei uvilkårleg våpenkvile. Dei russiske krava er ikkje kjende.

Prøver framleis å ta over Kyiv

Russlands forsøk på å ta over hovudstaden Kyiv held fram, og måndag formiddag bad styresmaktene alle innbyggjarane i byen om å halde seg inne. Likevel var det mange som gjekk ut i gatene for å dra i butikkar, skriv nyheitsbyrået AP. For første gong sidan laurdag var det mogleg å forlate bomberom og leilegheiter.

Kontora til norske Yara, som ligg i byen, skal ha vorte trefte av russiske rakettar laurdag. Det er òg kampar i nærleiken av Zaporizjzja-kraftverket sør i landet, som er det største i Europa. Russland hevda at dei hadde innteke det, men det er tilbakevist av Ukraina.

EU skal måndag ha levert jagarfly til Ukraina, som del av ein våpenpakke som vart kunngjord søndag. Det skal dreie seg om russiskproduserte flytypar som det ukrainske forsvaret har erfaring med. Fly av typen MIG-29 har mellom anna vore i bruk i Polen, Slovakia og Bulgaria.

Bulgaria har dessutan fleire fly av modellen Sukhoj Su-25, som det ukrainske flyvåpenet òg kjenner. Konkrete detaljar om leveransane til Ukraina er likevel ikkje kjende.

Hevdar Russland gjer seg skuldige i krigsbrotsverk

Ukraina hevdar måndag at Russland fyrte av store mengder rakettartilleri mot Kharkiv måndag formiddag. Det skal ha ført til fleire titals sivile tap, ifølgje viseinnanriksminister Anton Herasjtsjenko.

Måndag tredde òg ei rekkje vestlege sanksjonar i kraft, og USA la ned forbod mot transaksjonar med den russiske sentralbanken. Samtidig evakuerte landet sin ambassade i den kviterussiske hovudstaden Minsk, og reduserte nærværet sitt i Moskva. Russland har òg stadfesta at avskrekkande våpen, blant dei atomvåpen, er sette i beredskap.

Amerikanske styresmakter ventar òg at Kviterussland vil slutte seg til konflikten snart. Allereie måndag kan det tenkjast at kviterussiske soldatar kryssar grensa til Ukraina, erfarer AP.

