Meldingar om eksplosjonar i Kyiv og Kharkiv

utenriks

I hovudstaden var det timane i førevegen ei stille natt, heiter det i ei kort fråsegn frå ukrainsk tryggleiks- og etterretningsteneste, ifølgje The Guardian.

– Eksplosjonar har vorte høyrde igjen i Kyiv og Kharkiv. Før det var det roleg i den ukrainske hovudstaden i fleire timar, står det i fråsegna som er publisert i Telegram-appen tidleg måndag morgon, ifølgje avisa.

Avisa Kyiv Independent skreiv på Twitter tidleg måndag morgon at flyalarmen gjekk i Tsjernihiv og at innbyggjarane vart oppmoda om å oppsøkje næraste tilfluktsrom. Tsjernihiv ligg nord for Kyiv, nærmare grensene til Kviterussland og Russland.

