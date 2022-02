Kviterussland opnar for å ha atomvåpen

utenriks

Russiske nyheitsbyrå siterer den kviterussiske valkommisjonen på at 65,2 prosent av dei som deltok i folkeavstemminga, har stemt i favør av å forkaste statusen i landet som atomvåpenfritt, melder Reuters.

Grunnlovsendringa kan føre til at Kviterussland får ha atomvåpen på territoriet sitt for første gong etter at landet gav frå seg atomvåpena til Russland etter Sovjetunionens fall.

– Dersom dei i Vesten utplasserer atomvåpen i Polen eller Litauen, ved grensene våre, kjem eg til å be (Russlands president Vladimir) Putin om å gi oss tilbake atomvåpena våre, utan vilkår, seier Lukasjenko.

Vesten har allereie uttalt at resultatet frå folkeavstemminga ikkje blir anerkjend, og har vist til president Aleksandr Lukasjenkos undertrykking av opposisjonen i landet.

