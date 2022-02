Kina ber Russland og Ukraina vere tilbakehaldne

utenriks

Leiinga i Beijing har hittil ikkje fordømt Russlands angrep på Ukraina og har heller ikkje vilja omtale det som ein invasjon. Landet har derimot bede om at Russlands «rimelege» tryggingsbekymringar blir høyrde.

Måndag oppmoda ein talsmann for kinesisk UD begge sider «til å stelle seg rolege og vise atterhald for å forhindre at situasjonen eskalerer ytterlegare»:

– Kina følgjer nøye med på endringane i Ukraina-situasjonen og støttar alle forsøk på å roe ned situasjonen og løyse han politisk, seier talsmannen Wang Wenbin.

