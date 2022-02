Håp om internasjonal avtale mot plastforureining

utenriks

– Plastforureininga har vakse til å bli ein epidemi, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) på opningsdagen.

Han har rolla som president for forsamlinga, slik forgjengaren Sveinung Rotevatn (V) hadde i fjor. Det fysiske møtet i Nairobi er ei fortsetjing av eit digitalt møte for eitt år sidan.

Det er venta at landa no vil ta eit viktig steg i retning av ein internasjonal avtale mot plastforsøpling. Eit rammeverk blir truleg vedteken, før ein internasjonal komité skal nedsetjast for å få detaljane på plass.

Enorme mengder plastsøppel hamnar kvart år i naturen, og mengda er raskt aukande. Mikroplast – bitte små plastbitar – finst omtrent over heile kloden.

Miljøforsamlinga byrja møtet sitt same dag som FNs klimapanel (IPCC) presenterte ein ny, stor rapport. Barth Eide deltok under presentasjonen av rapporten i Oslo via videolink.

– Vi ønskjer å vise at det multilaterale systemet held fram med å fungere trass i ei djup geopolitisk krise, sa Barth Eide til NTB dagen før Nairobi-møtet byrja.

