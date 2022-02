G7 truar med fleire sanksjonar mot Russland

utenriks

Det vart konklusjonen på eit møte søndag. I ein felles uttale frå Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA åtvarar G7 om at gruppa kan komme til å ta ytterlegare steg i tillegg til sanksjonar som er kunngjort frå før.

G7 samlar seg òg bak ei fråsegn om at dei ikkje kjem til å godkjenne noko form for militær gevinst som Russland måtte oppnå i krigen i Ukraina.

– Ministrane understrekar at alle endringar i status som Russland har oppnådd via aggressive handlingar, ikkje kjem til å bli godtekne. Ministrane er samde om tett samarbeid for å sikre ein brei og kraftig internasjonal fordømming av Russlands urettelege åtferd, står det i uttalen.

(©NPK)