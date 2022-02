Forsvarsekspert: Russiske forsyningsproblem kan komme av undervurdering av Ukraina

utenriks

Oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for landsmakt ved Krigsskolen, meiner forsyningsproblema kan vere ei forklaring på at den russiske framrykkinga har stansa.

– Fleire melder at russiske styrkar har forsyningsproblem og at desse har bidrege til at framrykkinga har stansa opp. Det kan komme av at dei undervurderte motstanden, seier Ydstebø til NTB.

Han meiner Russland kan ha gått inn i krigen med ei førestilling om at ei hurtig framrykking frå alle frontar ville overvelde det ukrainske forsvaret.

– Når dei så vart stansa og også drivne tilbake, så må dei reorganisere og føre fram både tyngre styrkar og artilleri, i tillegg til forsyningar, for å gjennomføre større førebudde angrep. Desse vil igjen krevje ytterlegare forsyningar, seier Ydstebø.

– Dei russiske framrykkingane skaper òg opne flankar som ukrainarane kan angripe for å øydeleggje forsyningar som er undervegs, seier han.

Ydstebø har tidlegare åtvara mot at Russland kan bli ståande i ein langvarig hengjemyrkrig i Ukraina. Han har analysert situasjonen dit at Russland på langt nær har nok styrkar i området til å sikre siger i ein langvarig konflikt og at det då må mobiliserast reservestyrkar, noko som kan ta månader.

