EU åtvarar mot at Kviterussland kan få utplassert russiske atomvåpen

utenriks

Åtvaringa kjem etter at eit fleirtal av kviterussarane i ei folkeavstemming seier ja til ei grunnlovsendring om å opne for at landet kan ha atomvåpen, ifølgje russiske nyheitsbyrå.

Russiske nyheitsbyrå siterer den kviterussiske valkommisjonen på at 65,2 prosent av dei som deltok i folkeavstemminga, har stemt i favør av å forkaste statusen i landet som atomvåpenfritt, melder Reuters.

Grunnlovsendringa kan føre til at Kviterussland får ha atomvåpen på territoriet sitt for første gong etter at landet gav frå seg atomvåpena til Russland etter Sovjetunionens fall.

– Viss de i Vesten utplasserer atomvåpen i Polen eller Litauen, ved grensene våre, kjem eg til å be (Russlands president Vladimir) Putin om å gi oss tilbake atomvåpena våre, utan vilkår, sa president Aleksandr Lukasjenko etter avstemminga.

Vesten har allereie uttalt at resultatet frå folkeavstemminga ikkje blir anerkjend, og har vist til Lukasjenkos undertrykking av opposisjonen i landet. EU gjekk måndag ettermiddag ut med ei åtvaring og omtalte utfallet av folkeavstemminga som ei «veldig farleg avgjerd».

– Vi veit kva det inneber for Kviterussland å seie ja til atomvåpen. Det betyr at Russland vil plassere ut atomvåpen i Kviterussland, og det er ei veldig farleg retning å gå inn på, sa EUs utanrikspolitiske sjef Josep Borrell.

