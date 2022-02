Dette er våpena Vesten sender til Ukraina

utenriks

Britiske medium melder at forsvarsministeren i landet, Ben Wallace, fredag kveld heldt ein donorkonferanse der meir enn 25 land, blant dei USA, Canada og land utanfor Nato, vart samde om å sende våpen, medisinsk hjelp og anna forsvarsmateriell til Ukraina.

I helga kom det fleire detaljar om kva dei ulike landa sender. Ukrainarane har fleire gonger bønnfalle Europa og USA om å sende våpen.

Milliardpakkar og jagarfly

USAs utanriksminister Antony Blinken sa laurdag at Washington vil auke bidraget av militært utstyr til Ukraina med 350 millionar dollar. Det inkluderer fleire Stinger-rakettar.

– Denne pakken vil inkludere ytterlegare dødeleg forsvarshjelp som kan bidra til at Ukraina svarer på trusselen landet står overfor, sa Blinken.

Også EU har vedteke å opne lommeboka og vil setje av 450 millionar euro til våpenkjøp for Ukraina. EU skal mellom anna finansiere jagarflykjøp. Ukrainarane har bede om å få den russiskproduserte modellen Mig-29, fly frå Sovjet-tida som har vorte brukte av ei rekkje Nato-land i aust.

– Flya er i ukrainsk luftrom innan ein time, skreiv seniorrådgivar Alexandre Krauss i EU-parlamentet på Twitter søndag kveld.

– For første gong nokosinne vil EU finansiere kjøpet og leveransen av våpen og anna utstyr til eit land som er under angrep, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i helga.

Historiske rakettar

Tyskland sender 1.000 panservernrakettar og 500 Stinger-rakettar. Samtidig har landet lempa på lovverket som forbaud at tyskproduserte våpen kan sendast til konfliktsoner, noko som gjer at tredjepartar kan sende tyske våpen til Ukraina i større grad enn før.

– Verda har vorte endra av Putins angrepskrig. Medan vi er sjokkerte over dette brotet på internasjonal lov, er vi ikkje makteslause. Det er derfor vi hjelper ukrainske soldatar som kjempar for landet sitt med panservernrakettar og Stinger-rakettar, skriv utanriksminister Annalena Baerbock på Twitter.

Stinger er berbare luftvernrakettar som kan brukast til å skyte ned fly, dronar og helikopter.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har varsla at landet sender opptil 2.700 panservernrakettar. Desse rakettane er produserte av norske Nammo. Noreg opna i helga for at norsk ammunisjon kan eksporterast vidare til Ukraina.

Rakettane det er snakk om, er av ein type som blir fyrte av frå skuldra og skal vere enkle å bruke. Ifølgje Danmarks Radio er det første gong i nyare tid at Danmark donerer våpen til eit land i krig. Danmark sender òg 300 Stinger-rakettar til USA for at dei der skal gjerast klare til bruk og sendast til Ukraina.

Norsk ammunisjon

Sverige sender 135.000 feltrasjonar, 5.000 hjelmar, 5.000 kroppsskjold og 5.000 panservernvåpen av typen Pansarskott m/86. Ifølgje fleire medium er det første gong Sverige sender våpen til eit land i krig sidan Sovjetunionen invaderte Finland i 1939.

– Det første og siste spørsmålet mitt som statsminister er kva som best tener tryggleiken til Sverige og det svenske folket. Konklusjonen min er at tryggleiken vår er best tent med at vi no støttar Ukrainas evne til å forsvare seg mot Russland, sa statsminister Magdalena Andersson søndag kveld.

Nederland sender 50 panservernrakettar og 400 rakettar, opplyste regjeringa i eit brev til nasjonalforsamlinga. Frå før har Nederland vedteke å sende skarpskyttar-rifler og ammunisjon. Regjeringa stadfestar overfor VG måndag at det er norskprodusert ammunisjon det er snakk om.

Nederland vurderer òg å sende luftforsvarssystemet Patriot saman med Tyskland til Slovakia.

Vernemateriell

Finland har vedteke å sende forsvarsmateriell til Ukraina, men førebels ikkje våpen. Det er likevel ei vurdering landet tek fortløpande, sa forsvarsminister Antti Kaikkonen søndag.

Førebels blir 2.000 skotsikre vestar og like mange hjelmar sende, 100 bårer og utstyr for to medisinske naudhjelpsstasjonar.

Noreg har førebels lagt seg på same linje som finnane, men regjeringa har varsla at ho fortløpande vil vurdere å sende våpen og ammunisjon til Ukraina. Førebels er det vedteke å sende militært verneutstyr i tillegg til at det er opna for at tredjepartar kan sende norskproduserte våpen.

(©NPK)