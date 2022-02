Zelenskyj skuldar Russland for angrep på sivile

utenriks

– Denne natta i Ukraina var brutal. Igjen var det skyting, og bombing av bustadområde og sivil infrastruktur, seier presidenten søndag.

– Det er ikkje ein ting i dette landet som ikkje okkupantane reknar som eit akseptabelt mål. Dei kjempar mot alle. Dei kjempar mot alle levande ting – mot barnehagar, bustadbygg og til og med ambulansar, hevdar Zelenskyj.

Tidlegare har russiske styresmakter avvist at dei angrip sivile mål i Ukraina. Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International har på si side kritisert russarane for angrep i folkerike område og«åpenbar mangel på respekt for sivile liv.»

(©NPK)