Ukraina: Skal halde samtalar med Russland

utenriks

– Vi vart samde om at den ukrainske delegasjonen skulle møte den russiske delegasjonen utan føresetnader på den ukrainsk-kviterussiske grensa, nær elva Prypjats, skriv den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj på Telegram, gjeve att av VG.

Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har teke ansvar for å sørgje for at alle fly, helikopter og rakettar stasjonerte på kviterussisk territorium held fram på bakken under reisa til den ukrainske delegasjonen, samtaler og retur, står det i meldinga.

Zelenskyj sa tidlegare søndag at han hadde snakka med den kviterussiske kollegaen sin.

Tidlegare søndag uttrykte Russland ønske om forhandlingar i den kviterussiske byen Homjel. Ukraina avviste dette og føreslo i staden samtalar i eit anna land.