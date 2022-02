Russisk representant beklaga Ukraina-krigen på klimamøte

utenriks

Det fortel tre kjelder som sjølv deltok på møtet i FNs klimapanel (IPCC), som gjekk føre seg som ein videokonferanse, til nyheitsbyrået AFP.

– La meg komme med ei unnskyldning på vegner av alle russarar som ikkje klarte å hindre denne konflikten, sa Oleg Anisimov, ifølgje kjeldene.

Han skal ha lagt til at det ikkje er mogleg å rettferdiggjere angrepet på Ukraina.

Nesten 200 land og mange forskarar deltok på møtet, og mange vart overraska over Anisimovs uttale. Éi kjelde påpeika at han tok personleg risiko ved å kritisere krigen i Ukraina.

På møtet vart IPCCs neste store klimarapport offisielt godkjend, to dagar på overtid. Rapporten – andre del av IPCCs nye hovudrapport – handlar om konsekvensane av klimaendringane og skal offentleggjerast måndag.

Anisimov seier til AFP at han uttalte seg for eiga rekning, ikkje offisielt på vegner av Russlands delegasjon.

I forkant av Anisimovs unnskyldning sa leiaren for Ukrainas delegasjon, Svitlana Krakovska, at ukrainarane ikkje kjem til å overgi seg. Ho beklaga at krigen no vil gjere det vanskelegare å få merksemd rundt funnet til klimaforskarane.

Dei siste dagane har ukrainarane på møtet i periodar vore nøydde til å avbryte deltakinga som følgje av krigen. Møtet har gått føre seg i nesten to veker.

