Ordføraren i Kyiv: Vi er omringa

I eit intervju med nyheitsbyrået AP seier Klitsjko at han både er stolt over korleis Kyivs innbyggjarar har halde motet oppe, men også uroleg for kor lenge dei held ut trusselen om russiske angrep mot byen.

Når han blir spurd om det er planar for å evakuere sivile frå byen, er han stille i fleire sekund.

– Vi kan ikkje gjere det, fordi alle vegane er blokkerte. Akkurat no er vi omringa, sa han til slutt.

Han stadfesta til AP at ni sivile har vorte drepne i Kyiv så langt, inkludert eit barn.

