IAEA: Reell risiko for atomulykker i Ukraina

utenriks

Etter eit krisemøte kunngjorde Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) at to russiske rakettar – ein på staden for eit deponeringsanlegg for radioaktivt avfall i Kyiv og ein annan ved eit liknande anlegg nær den nordaustlege byen Kharkiv – hadde gjort skade, men det var ingen indikasjonar på radioaktivt avfall.

– Desse to hendingane understrekar den svært reelle risikoen for at anlegg med radioaktivt materiale vil lide skade under konflikten, med potensielt alvorlege konsekvensar for menneskes helse og miljøet, sa IAEA-sjef Rafael Grossi.

(©NPK)