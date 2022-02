Danmarks statsminister vil ikkje stoppe nokon frå å kjempe i Ukraina

utenriks

– Slik vi ser det er det ikkje noko juridisk til hinder for at ein kan reise til Ukraina og delta i konflikten på ukrainsk side, sa Frederiksen på ein pressekonferanse søndag kveld.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at landet vil danne ein «internasjonal legion» for frivillige frå andre land som vil kjempe mot den russiske invasjonen.

– Dette er ikkje berre ein russisk invasjon av Ukraina, men byrjinga på ein krig mot Europa og mot europeisk samhald, sa Zelenskyj på den offisielle nettsida si.

Storbritannias utanriksminister har tidlegare varsla at ho vil støtte britar som frivillig reiser til Ukraina for å delta i kampane. Danmarks statsminister går ikkje så langt.

– Det er eit val kvar enkelt kan gjere. Det gjeld både for ukrainarar som bur her og andre som meiner at dei har noko å bidra med direkte i konflikten.

Frederiksen varsla òg at Danmark vil sende våpen til Ukraina på same pressekonferanse.

